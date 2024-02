Travaux inachevés et l'entreprise est placée en redressement, que faire ? Le 13H à vos côtés

Anita a fait appel à un artisan qui n'a pas fini ses travaux, et ce qu'il avait réalisé présentent déjà des malfaçons. Il a mis son entreprise en redressement judiciaire sans avertir, ni déclaré Anita en tant que créancier. Quand une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers ont deux mois pour déclarer leurs créances vis à vis de la société. Il faut le faire à l'administrateur judiciaire. Il appartient à ce dernier de prévenir les créanciers. Si ce n'est pas le cas, il faut demander un relevé de forclusion. Le but est de prouver que vous n'avez pas été prévenu dans les délais. Dans le cas d'un redressement, la continuité de l'activité de l'artisan est encore possible. S'il n'est pas capable de terminer les travaux, le juge peut décider de l'exécution forcée des travaux par une autre entreprise. Le dossier est technique, mais il faut vite faire appel à un avocat pour bien défendre ses chances. Il faut toujours vérifier la santé financière d'une entreprise pour éviter ce genre de désagrément. T. Coiffier