Travaux : le bon plan de la matériauthèque

Sur le chantier de sa maison, Patrick a trouvé une astuce. Pour réduire les coûts, il a acheté certains matériaux d’occasion. Des articles à 50 % moins cher que du neuf, il les a trouvé dans une matériauthèque. Outils de seconde main, matériels électriques, radiateurs, fenêtres... tout est en état de marche. "Pour moi, c'est une bonne occasion, surtout avec l'augmentation des coûts et des matières premières. Tous les prix flambent", confie une dame. Ces matériaux proviennent de chantier de déconstruction. "Ça peut venir aussi de dons de particuliers, d'entreprises ou d'artisans sur les invendus ou leur fin de stock", explique Sandrine Dillet, responsable de l'association "Ami". À Metz (Moselle), l'entreprise "Les Ecoopérateurs" s'est aussi lancée dans le réemploi. Plomberie, chauffage, électricité, tout est nettoyé et révisé. Les chaudières passent au banc d'essai avant d'être revendues. Dans cette matériauthèque, on a choisi de mettre en ligne les tests des articles d'occasion. Ici, ils ont une seconde vie. Acheter dans une matériauthèque, c'est un bon plan économique et c'est aussi écologique. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse