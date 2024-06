Travaux permanents en ville : un mal pour un bien ?

Dans tous les quartiers, c'est le même orchestre. À Montpellier (Hérault), les travaux sont partout depuis bientôt trois ans. D'immenses chantiers de métamorphose lancés en même temps, exemple avec la création de cette place prévue fin 2025. La ville présente le projet avec modèle, trois dimensions à l'appui et musique entrainante. Autre chantier, une nouvelle ligne de tramways le long d'une avenue. Ce restaurant est encerclé par les travaux. Des rails, des barrières, de quoi faire fuir les clients. Le centre-ville n'y échappe pas non plus, coût total des travaux : 450 millions d'euros, le prix d'un pari sur l'avenir. D'autres grandes ville ont déjà vécu cette transformation. C'est le cas à Bordeaux (Gironde). Jusqu'en 2009, les quais étaient un quartier portuaire rempli de hangars, dix ans de travaux de rénovation. Le même endroit est aujourd'hui totalement piéton. Des touristes, notamment au miroir d'eau, aujourd'hui devenu une attraction à la renommée internationale. Moderniser les villes pour les rendre plus attractives, Bordeaux compte aujourd'hui 260 000 habitants, c'est 20% de plus qu'il y a 20 ans. TF1 | Reportage A. Cazabonne, T. Vartanian, M. Scarzello