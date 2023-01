Travaux sur autoroutes : le tarif doit-il baisser ?

Voilà plus de deux ans qu'ils durent. Passage à deux voies, limitation à 90 km/h, sur l'autoroute entre Carcassonne et Narbonne, les travaux agacent les automobilistes, surtout quand il faut sortir la carte bancaire. "C'est une horreur parce que moi, je prends l'autoroute tous les jours, les prix augmentent et on a affaire à des travaux, donc on n'avance pas plus vite" ; "Moi qui suis étudiante, j'en ai pour 11,40 euros pour aller à Toulouse à chaque fois, plus l'essence. C'est un peu cher", se plaignent certains. Pour son travail, Alex doit parcourir l'Occitanie chaque jour. Impossible de se passer de l'autoroute, alors il demande un petit geste du gestionnaire du réseau routier. "Je pense qu'on peut baisser le prix du péage quand il y a des travaux", lance-t-il. Cette année, le prix des péages devrait augmenter de plus 4 %, c'est deux points de plus que l'année dernière. Et pour certains automobilistes, le prix n'est pas à la hauteur du service rendu. Quelques bonnes nouvelles tout de même, une réduction de 5 % pour les détenteurs de voitures électriques. En 2023, pour ceux qui disposent d'un télépéage, la ristourne passera de 30 à 40%. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Delabre