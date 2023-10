Travaux sur nos routes : la galère au quotidien

Ces deux femmes passent tous les jours devant cette route et font le même constat : "Tout le monde en a marre. Un peu de ras-le-bol et tout, puis on se dit quand même qu'il faut que ça avance". Cette route traverse Yvetot (Seine-Maritime). Elle permet de relier Rouen et Le Havre. Voilà plus d'un an qu'elle est fermée, alors que 10 000 véhicules l'empruntaient chaque jour. Conséquence, les autres routes de la ville sont saturées, un calvaire au volant comme à pied. Cette départementale avait été fermée à cause d'un affaissement du sol. En avril 2022, le bâtiment d'un restaurant s'est brusquement enfoncé. Depuis, la bâtisse continue de se dégrader. À l'origine de cette lenteur, une querelle d'experts. Impossible de se mettre d'accord sur le devenir de ce bâtiment. Une fois le rapport déposé, les travaux devraient durer cinq mois, et coûter des centaines de milliers d'euros. La mairie espère une réouverture d'ici le 5 juillet prochain, date du passage de la flamme olympique à Yvetot. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon