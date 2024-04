Manche : décès d'au moins cinq migrants, dont une fillette, lors d'une tentative de traversée

Trois hélicoptères, des canots de secours mobilisés. Les recherches se poursuivent en début de matinée le long de la côte de Wimereux (Pas-de-Calais). En ville, les équipes du SAMU et des dizaines de sapeurs-pompiers sont également déployées. Au moins cinq migrants, dont une enfant, ont été retrouvés morts. Ils étaient 112 cette nuit du lundi à bord d’une embarcation surchargée en route pour gagner l’Angleterre. Wimereux n’est qu’à 47 kilomètres des côtes britanniques. Très vite après le départ du canot, le moteur s’est stoppé. Plusieurs passagers tombent à l’eau. Un patrouilleur de la marine nationale est alors immédiatement envoyé pour porter secours. Les autorités redoutent de nouvelles traversées. Durant cette nuit de undi à mardi, la police a intercepté cinq passeurs présumés et a saisi des canots, bidons de carburants, moteurs et gilets de sauvetage, destinés à une tentative de passage. Depuis le début de l’année, 6 200 migrants ont rejoint l’Angleterre depuis le nord de lla France via ces bateaux de fortune, un chiffre record depuis 2018. TF1 | Reportage J. Garro, S. Hembert, C. Yzerman