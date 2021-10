Traversée de l’Atlantique à la rame : Guirec Soudée accueilli en héros à Brest

L'exultation, après 107 jours à la rame, c'est le cri de joie que toute la famille attendait. Pouvoir le toucher, lui parler et lui poser des milliers de questions, ses proches ont bien cru ne jamais pouvoir le faire. En mer, l'épopée a été longue. À 29 ans, avec ses bras pour seul moteur, il a passé trois mois et demi seul sur une coque au beau milieu de l'Atlantique. Dès les premiers jours de sa traversée, il est pris dans une tempête. Si petit face à des vagues de sept mètres de hauteur, son bateau prend l'eau et se retourne. Tout moyen de communication coupé, il dérive durant plus de 48 heures jusqu'au salut inespéré. Les cargos croisés en chemin seront ses seuls moyens d'envoyer des signes de vie jusqu'à la fin de l'aventure. L'aventure est suivie sur la terre ferme par beaucoup de Bretons, admiratifs du jeune marin : "pour moi, c'est un héros". Guirec Soudée, lui, revient chargé d'émotions et avec des souvenirs magiques plein la tête, de quoi continuer à rêver d'ici la prochaine expédition.