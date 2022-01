Traversée des Alpes en chiens de traîneaux

Dans l'intimité d'une forêt comme sur les grands espaces glacés, ils sont lancés à toute vitesse. Les mushers et leurs chiens offrent au public un moment d'une rare intensité. "Ça fait rêver. Ça met des étoiles plein les yeux aux enfants et aux parents", confie une mère de famille. Ce matin-là, un froid mordant avec moins dix degrés à Megève (Haute-Savoie). Sur la ligne de départ, la tension monte mais rien ne les arrête. La Grande Odyssée est sans doute la plus grande course de chiens de traîneaux d'Europe, la plus exigeante aussi. Un marathon de onze jours, 10 000 mètres de dénivelé positif et 378 km à travers les Alpes. Les animaux sont ici considérés comme des athlètes, très complices avec leurs mushers. "Moi je passe 365 jours par an avec eux, 24 heures sur 24. C'est mes compagnons de vie, mes amies, mes enfants", raconte Julien Lafargue. Pierrick Métier, 25 ans, est le plus jeune à participer à cette épreuve mythique. Habitué de la Laponie, son père lui a transmis cette passion. "Que du bonheur. C'est vraiment un paradis blanc", lance-t-il. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand