Traversée vers l'Angleterre : comment sont contrôlés les camions ?

Alors que 39 migrants ont été retrouvés morts dans un camion en Angleterre, un camp a été démantelé à Calais. Ces migrants attendaient de trouver un passage vers la Grande-Bretagne. Pendant l'opération des polices, certains se cachent avant de tenter de monter à bord d'un camion, seul ou avec un passeur. Malheureusement, à Calais, les contrôles sont de plus en plus stricts. Les agents utilisent des chiens renifleurs ou des détecteurs de battements cardiaques durant les fouilles.