Trèbes : les appels aux dons se multiplient

A Trèbes, la Croix Rouge mobilise ses bénévoles mais aussi les habitants pour être au plus près des sinistrés. Avec les moyens du bord, ces derniers distribuent des pains et d'autres denrées alimentaires dans les villages environnants. Les dons de vêtements affluent et le triage a commencé afin de les partager au plus vite. Les hommes de la Croix Rouge sont au plus près des habitants qui ont tout perdu et voient avec eux leurs besoins immédiats. L'heure est également au nettoyage des rues et des maisons pour pouvoir se réapproprier son chez-soi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.