Tréguier, une cité épiscopale pleine de charme dans les Côtes-d'Armor

Tous les mercredis, Charles vend ses beaux fruits et légumes au marché de Tréguier. Un peu plus loin, Josiane fait découvrir son artisanat. Cela fait plus de 20 ans qu'elle travaille la dentelle du Trégor. Son costume vient aussi d'ici. Chaque semaine, le marché se déroule sous l'œil d'un saint breton. Il faut dire que Tréguier est une ville très spirituelle. Nous sommes dans le dernier endroit de Bretagne où l'on peut admirer un groupe cathédral complet : le cimetière, le palais épiscopal et bien sûr la cathédrale vieille de six siècles. Un havre de paix que découvre Joëlle, une touriste originaire de Toulouse. Elle vient en Bretagne chaque été depuis neuf ans. À Tréguier, les ruelles adjacentes méritent également un détour que s'autorisent ces randonneuses et touristes. Elles ont commencé leur périple il y a trois jours à Paimpol, une portion du GR34. "On a vraiment beaucoup de chance, il fait un temps magnifique", se réjouit l'une d'entre elles. Vous voilà prévenus, le soleil ne fait pas toujours son timide dans la région.