Treize militaires français tués au Mali : les pertes les plus lourdes depuis 1983

Emmanuel Macron a salué le courage des treize soldats morts au Mali "dans le seul but de nous protéger" ce 26 novembre 2019. En effet, ils ont péri dans le cadre de l'opération Barkhane que mène l'armée française contre les djihadistes. Toutefois, il ne faut pas oublier que s'il y a ceux qui meurent, il y a également ceux qui restent. Animés par la colère et l'émotion, ces hommes vont "repartir au combat et faire le job", selon notre reporter, Patricia Allémonière.