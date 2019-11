Treize militaires français tués au Mali : vive émotion à la base militaire de Pau

Sur les treize militaires français qui ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptères au Mali, sept dont six officiers et un sous-officier, ont été basés à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Notons que ces "bérets bleus" ont été formés aux combats aériens et sont prêts à donner leur vie. Leurs familles ainsi que les habitants de la commune sont attristés par cette tragédie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.