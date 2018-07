Trente ans de scène pour Soldat Louis

Soldat Louis célèbre ses 30 ans de carrière. Pour fêter cela comme il se doit, le groupe est parti en tournée pendant tout l'été 2018. Durant les concerts, les chanteurs enchaîneront leurs titres les plus connus. À cette occasion, l'équipe de TF1 s'est entretenue avec quelques-uns des membres du groupe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.