Trente-sept listes : un casse-tête pour les communes

Il ne reste plus que cinq jours pour tout mettre en place. Cette année, c'est un record, 37 listes sont candidates aux élections européennes. Ce petit village manque d'affichage. Alors, les agents réutilisent tout ce qui est possible. Pour cette commune de 180 habitants, cela représente un coût non-négligeable. Même problème à quelques kilomètres de là. Normalement, dix lieux d'affichage sont installés dans la ville. Cette année, c'est mission impossible. "C'est énorme, on a demandé à réduire pour ces élections-là. Donc, on passe de dix à deux", affirme Gaëlle Texier, directrice générale des services à la mairie de Matha (Charente-Maritime). Un casse-tête pour la municipalité, mais aussi pour les candidats de petites listes, comme le Parti pirate ou Pour une humanité souveraine. Difficile d'exister dans ces conditions. "L'affiche est fondamentale parce qu'en un seul regard, on va comprendre", déclare Hélène Thouy, tête de liste du Parti animaliste. Pour les communes en difficulté, des solutions existent, sonder les panneaux en deux ou coller les affiches sur les murs des bâtiments publics. TF1 | Reportage T. Vartanian, C. Arfel