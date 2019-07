Tréogat : les hortensias, la passion indéfectible d'Yvonne et de Joséphine

Entre Yvonne, Joséphine et les hortensias, c'est une histoire d'amour vieux comme le monde. Installées à Tréogat, elles ne vivent pas une seule journée sans se rendre dans leur jardin. C'est là qu'elles se ressourcent et qu'elles contemplent comme elles le disent "la merveille de la nature". Bien évidemment, elles sont implacables quand il s'agit de l'origine et des noms de leurs 300 variétés d'hortensias. Elles n'hésitent pas à partager cette passion avec leur famille qui finit, elle aussi, par s'émerveiller au milieu de ce labyrinthe de fleurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.