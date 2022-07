Très cher chauffage au fioul

Cécile a attendu le tout dernier moment pour appeler son livreur de fioul ce mardi matin. Elle vient de remplir sa cuve avec 1 000 litres, pas plus, et parce que c’était vraiment nécessaire. Cette dépense, juste avant son départ en vacances, tombe au plus mal, d’autant que le prix s’est envolé. L’année dernière, à la même période, le prix était de 870 euros pour 1 000 litres. Cette année, c’est presque 1 500 euros, soit quasiment le double. Alors une aide pour cet hiver serait très utile. L’agenda de David Vanderstraeten, livreur de fioul, est très calme. Alors que la saison démarre normalement en juin, cette année, très peu de clients passent commande. En outre, les prix sont rédhibitoires. Par conséquent, dans son entreprise, on accepte les paiements en plusieurs fois, même pour les petites quantités. Et ce, même si la marge de manœuvre est limitée. C’est la première fois en trente ans que cette entreprise dresse un pareil constat. Mais si tous ses clients passent commande à l’automne, la crainte serait tout simplement une pénurie qui ferait encore grimper davantage les prix. TF1 | Reportage M. Fiat, Z. Ajili, C. Yzerman