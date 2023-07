Très chers fruits et légumes !

En faisant leurs courses, les clients du marché de Villeneuve-d'Ascq (Nord) ont forcément remarqué une augmentation des prix des fruits et légumes. Selon l’association Familles Rurales, les prix de ces produits ont bondi en un an, certains plus que d’autres. Plus 61% pour les carottes, une hausse de 50% pour les oignons. Des cerises à sept euros le kilo sont trop élevées pour une retraitée. Elle doit s’en priver. Un maraîcher local a aussi augmenté les prix. Pas le choix, la sécheresse des derniers mois a eu un impact sur ses récoltes. Mais le climat ne serait pas la seule raison. Pour l’association, les distributeurs en profitent pour augmenter leurs profits. "Aujourd’hui, la grande distribution fait du bénéfice sur les fruits et légumes pour compenser ses pertes sur d’autres produits", explique Nadia Ziane, directrice consommation de Familles Rurales. L’enseigne Auchan s’en défend. Elle affirme, au contraire, avoir réduit ses marges pour baisser le prix de certains fruits et légumes de saison. Pour s’y retrouver, l’enseigne compte sur une augmentation des ventes. TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Fiat, M. Beringer