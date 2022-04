Très forte participation pour les vacances, enfin !

Le ciel de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) leur a réservé le meilleur des accueils. Ces Versaillais pouvaient difficilement mieux commencer leurs vacances. Alice, quatorze mois, a déjà les pieds dans l'eau. Un joyeux programme et pour les plus téméraires, quelques brasses matinales en option. Les vacances sont bel et bien lancées pour la zone C. Loin de la foule estivale, ces petits Toulousains ont la plage rien que pour eux. D'autres préfèrent savourer un café en terrasse. Au café ou sur le sable, beaucoup espèrent surtout réussir enfin à se changer les idées. "Ça fait du bien de changer de rythme, d'air et de préoccupations. C'est un peu fatigant dans les dernières semaines avec tous les débats qui pouvaient y avoir" ; "Je savais que venir là après les élections serait parfait. On va passer une bonne semaine", témoignent des vacanciers. Il va falloir en profiter. Le soleil devrait briller sur la côte basque jusqu'à mardi avant le retour de la pluie en milieu de semaine. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet