Trésor de Méditerranée : Capraia au naturel

Christiano Scotti, artisan-glacier, aime s’entraîner dans l’eau à la fin de la journée. L’ancien recordman du tour de l’île ne manque jamais ce rendez-vous. Quand il n’est pas dans l’eau salée, ce sportif retrouve le petit laboratoire où il prépare ses glaces. Son établissement est situé à Porto-Vecchio, célèbre station balnéaire corse, située à 1h30 de bateau de Capraia. Sur les hauteurs de l'île italienne, on retrouve Alessandro Signorini, fiscaliste et éleveur. Il a fait renaître l’élevage, passant de 28 à 100 chèvres. Chaque matin, dans l’unique village de Capraia, le lait des chèvres est apporté à la fromagerie. Dans ce lieu encore sauvage, les plantes font partie des richesses de l’île. Des habitants ont ouvert et entretiennent un sentier botanique. Nous retrouvons sur le chemin un parterre d'hélichryse, la fameuse immortelle. Ce chemin compte une cinquantaine de variétés de plantes. À la mi-journée, au milieu des nourrices, des butineuses, des nettoyeuses et des ventileuses, Roberta Bonomo cherche la jeune reine. Elle s’occupe avec soin de ses 70 ruches d’abeilles. Sa saveur et ses couleurs uniques représentent la seule île d’origine volcanique de l’archipel toscan. TF1 | Reportage D. Bordier, A. Ponsar, B. Bedarida, L. Renault