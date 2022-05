Trésor du Moyen Âge : les châteaux forts du Périgord

Haut perchés sur la roche, des remparts surplombent les eaux de la Dordogne. La forteresse de Castelnau protège la vallée des assaillants. Pour y pénétrer, mieux vaut être accompagné et se fondre dans le décor. Les pas de notre guide, Sophie Roth, foulent aujourd’hui les mêmes pavés que ceux qui vécurent ici il y a 700 ans. Des femmes et des hommes qui se sont côtoyés durant tout le Moyen Âge à l'ombre du donjon. Mais attention, chacun avait sa place. Il s'agit aujourd'hui du château fort le plus visité de Dordogne. Mais aussi belle soit la vue, il n'a jamais été un lieu de résidence. C'est d'abord un lieu de défense. Et pour garder leurs terres, les seigneurs savaient faire preuve d'imagination. Un coup d’œil au panorama suffit à comprendre le surnom du Périgord : "le Pays des Mille et un châteaux". Voici l'un des plus fascinants. Vu d'en haut, on peut admirer le donjon, les vestiges de cette demeure où cohabitaient autrefois plusieurs seigneurs. Parmi eux, les ancêtres d'Aude de Commarque . Nous vous faisons découvrir son histoire. TF1 | Reportage D. De Araujo, A. Ponsar