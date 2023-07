Trésors à deux pas de chez nous : la route des vins allemands

Une fête des vins allemande, c'est un voyage dont les codes sont simplissimes. Un mélange de générations, des vins locaux, de la musique traditionnelle et la convivialité qui en découle. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la frontière française, pourtant le dépaysement est total. Partons à la découverte du Kaiserstuhl et de ses vignes en terrasse. Il y a des millions d'années, c'était un volcan. Bien plus tard, les hommes se sont installés et ont façonné son cratère pour y planter des vignes. La cave de la famille Keller est l'une des plus vastes de la région. Pinot ou riesling, les cépages ne surprennent pas le voisin alsacien. Sa force, c'est son terroir. Des visiteurs, il y en a beaucoup qui viennent à Endingen pour découvrir la Riviera allemande. La ville a conservé son charme baroque d'autrefois. Sur le marché hebdomadaire, ce n'est qu'une demi-surprise : un stand de fromages français. Il apporte un côté exotique, même pour les locaux. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Schoeneshoffer, E. Schings