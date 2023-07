Trésors à deux pas de chez nous : la Vallée d'Aoste

Pour venir en Vallée d'Aoste, il faut avoir le cœur bien accroché, et le regard tourné vers les sommets. Plus petite région d'Italie, c'est aussi une des plus hautes d'Europe. Pour rejoindre les sommets, on emprunte ce téléphérique qui pivote à 360 degrés. Nous voici à 3 500 mètres d'altitude. La frontière avec notre pays se situe à quelques mètres sous ces glaciers. Au pied du mont Blanc, les randonneurs deviennent alpinistes. Ici, vous entendrez parler français et italien. La Vallée d'Aoste a longtemps appartenu à la maison de Savoie, avant d'être intégrée à l'Italie il y a 160 ans. Aujourd'hui, la région conserve son caractère alpin. Dans ces montagnes, des animaux nous surprennent, notamment des chamois ou encore des hérons totalement immobiles. Seul un bruit attire notre attention. Siro Vierin, gardien du refuge, fabrique des sculptures. Il a créé un musée à ciel ouvert, avec plus de 400 œuvres. Chaque été, des étudiantes en art viennent l'aider, loin de leurs salles de classe. Siro a même sculpté son portrait adolescent. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand