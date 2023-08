Trésors à deux pas de chez nous, l'Ardenne belge

Les eaux vives de la Semois offrent déjà des sensations aux amateurs de kayak. L’Ardenne belge tire son charme des boucles de cette rivière. Elle a façonné un paysage découpé. Dans ce coin-ci, la Belgique est vallonnée. On y trouve un pont suspendu. C’est une attraction rare chez les Belges. À 200 mètres au-dessus de la Semois, le village de Rochehaut porte bien son nom. Plus on s’intéresse à l’Ardenne belge et plus ses trésors cachés se révèlent. Au cœur d’une vallée, on trouve la balade des échelles, soit six kilomètres qui escaladent d’imposants blocs de schiste. Difficile d’accès, cette vallée était un refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. L’autre place forte, c’est le château-fort de Bouillon, l’un des plus anciens de la Belgique. Ce château fait toujours la fierté des Belges, même dix siècles après sa création. À seulement quelques kilomètres de la frontière française, le dépaysement est total. Chez nos voisins belges, on ne dit pas Les Ardennes, mais l’Ardenne au singulier, pourtant, ses charmes sont multiples. TF1 | Reportage G. Gruber, M. Doux, C. Hanesse