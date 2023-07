Trésors à deux pas de chez nous : le Jura suisse

Monter dans le petit train rouge, c'est forcément avoir affaire à lui. Sa bonne humeur, Olivier Luder la partage depuis 42 ans. En plus du contrôle, il est aussi conducteur du train des Franches-Montagnes. C'est une terre de forêts et de pâturages au cœur du Jura suisse, à une dizaine de kilomètres de la frontière française, traversée de bout en bout par le train. C'est là qu'est né l'horlogerie suisse au XVIIIe siècle. Longtemps, ce savoir-faire est resté secret. Il est aujourd'hui transmis aux gens de passage. Ces deux touristes américains vont apprendre à monter une montre. Des dizaines de bracelets, de cadrans et d'aiguilles, le temps du choix est heureusement suspendu. Les composants sont minuscules, il faut avoir l'œil. Vient ensuite l'étape la plus délicate, la pose des aiguilles. Quatre à cinq heures de travail en tout pour avoir le plaisir de la porter au poignet. Avec cet atelier, nous en oublions presque le temps qui passe. Revenons avec Olivier, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin