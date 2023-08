Trésors d’Andalousie : le flamenco

Quelques accords entendus dans les rues de Grenade, et une complainte qui s'élève suffisent à convaincre qu'ici le flamenco n'a rien d'un folklore pour touriste. Il est une tradition de rythme et de douleur que les gitans défendent depuis des siècles. Grenade en est le berceau et Judea l'une des gardiennes. Cette héritière d'une dynastie de danseurs a fondé une école internationale de flamenco, au cœur du quartier des gitans. La jeunesse andalouse s'est emparée de la tradition, elle n'hésite pas à dépenser près de 1 000 euros pour s'offrir une robe de flamenca. De nos jours, le berceau historique du flamenco, le quartier du Sacromonte à flanc de colline, fait partie des incontournables à Grenade. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 90, les touristes n'y mettaient plus les pieds, il était réputé dangereux. "Pour les enfants, c'est leur manière de vivre depuis toujours", et pour toujours puisque le flamenco se transmet à l'oral, de génération en génération. TF1 | Reportage J. Francqueville, R. Reverdy, F. Jolfre