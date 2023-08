Trésors d'Andalousie, le jambon ibérique

À Jabugo, le nom de la place centrale nous a mis la puce à l'oreille. Il y a quelque chose dans l'air de singulier : l'odeur du jambon. Les touristes viennent des quatre coins d'Espagne pour se procurer ce petit trésor. Pourquoi ce jambon bellota est-il parmi les plus chers au monde ? La réponse se trouve à quelques kilomètres à l'extérieur de la ville, au beau milieu de la dehesa. C'est le nom que portent ces pâturages et ces forêts clairsemés de chênes où les Pata Negra sont chez eux. Ce sont les porcs noirs ibériques. Sans aucune contrainte d'espace, ces cochons de pure race espagnole se gavent pendant deux années de glands. C'est de là que vienne leur nom. Les chênes sont les arbres qui donnent les glands que mange l'animal : les bellota. Cet aliment lui donne un apport en huile unique, incomparable avec les autres types de viande. Chaque cochon en mange 700 kg dans sa vie. Leur muscle se gorge de ce bon gras qui donnera au jambon son goût et sa texture. La coutume veut aussi qu'on en mange à tous les repas. TF1 | Reportage J. De Francqueville, R. Reverdy