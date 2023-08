Trésors d'Andalousie : les cowboys espagnols

Avez-vous déjà rêvé de vous balader dans un western, de voir la vie comme ça ? Un monde où chacun aurait quelque chose à se reprocher, où les mouvements seraient ralentis sous une lumière rasante. Nous, on y est allés, au pays de Sergio Leone, là où ses films les plus célèbres ont été tournés, au sud de l'Andalousie, dans le désert de Tabernas. Cristina Serena Segui, cinéphile invétérée, est notre guide. Ces touristes ne connaissaient pas l'existence de ces paysages sur notre continent. Nous sommes dans le seul désert de l'Europe. Les réalisateurs viennent chercher ici en Espagne un décor de 28 000 hectares qui peut se passer pour n'importe quel désert au monde, en plus proche, plus sûr et moins coûteux. Encore aujourd'hui, ce coin d'Andalousie vit du cinéma. Une cinquantaine de tournages ont lieu ici chaque année. Dans ce parc naturel à quelques kilomètres de là, on a rencontré des nostalgiques de l'âge d'or du cinéma. Des comédiens qui jouent encore aujourd'hui les westerns des années 60. Deux spectacles sont organisés chaque jour pour les touristes. Tout le monde tire, mais personne ne meurt. Et à la fin, le shérif et la justice triomphent toujours. TF1 | Reportage J. De Francqueville, R. Reverdy