Trésors d'Andalousie : Séville

Séville vit une histoire d’amour torride avec le soleil. Tantôt, la ville s’expose et ses couleurs triomphent, tantôt, elle se cache à l’ombre de ruelles étroites pour reprendre son souffle. Pour les Sévillans, la journée commence au frais, au comptoir d’une churreria avec un petit-déjeuner traditionnel : des churros avec du chocolat. La pâte est faite maison depuis 1904. À 14h, il fait 38 °C, les Andalous ont fermé boutiques, c’est l’heure de la sieste. Le plus grand édifice gothique du monde se trouve à Séville. Il fait 15 000 mètres carrés. C’est idéal pour se mettre au frais. L’autre solution pour déambuler aux heures les plus chaudes est de disposer d’un éventail. Au-delà du style de vie des Sévillans, c’est toute l’architecture de la ville qui s’est adaptée à ce soleil cuisant. Même à l’intérieur de la maison, on vit à l’ombre. Dans un jardin privé, il fait presque 10 °C de moins que dans la rue. Le soleil impose son rythme jusque dans l’emblématique arène aux proportions parfaites. Le coucher du soleil laissera à Séville une nuit de répit. TF1 | Reportage J. de Francqueville, R. Reverdy, É. Gazengel