Trésors de Bretagne : à la découverte des calvaires

À Belz (Morbihan), le calvaire de Pen er Pont est le rendez-vous de trois pêcheurs à la retraite. "C'était notre coin", confie l'un d'entre eux. Et cela fait des années que les marins pêcheurs se retrouvent ici. Marie-Noëlle Collet connaît par cœur ce monument à quelques pas de sa maison. Mais le calvaire que l'habitante tient à nous montrer est un peu plus loin. Petite, elle y venait tous les troisièmes dimanches de septembre pour le pardon. "C'est vraiment un milieu de marins qui, quelques fois, ont disparu lors des tempêtes. Lors du pardon, le prêtre bénit la mer. En souvenir de marins disparus, il y a une gerbe qui est jetée à la mer", explique-t-elle. Pierre Floc'h, le passionné de calvaire, aide Marie-Noëlle à déchiffrer le monument de son enfance. Cette croix est appelée calvaire à cause de sa localisation. Mais par définition, ce terme est une croix où l'on distingue plus de deux personnages bibliques. En Bretagne, chaque personne peut aider au comptage et à l'identification de croix et calvaires de sa commune grâce à une application.