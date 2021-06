Trésors de Bretagne : le cimetière de bateaux de Camaret-sur-Mer

Ils sont les témoins d'un passé maritime. De vieux langoustiers reposent sur un quai dédié à Camaret-sur-Mer et se désagrègent au fil des ans. Abîmés par le temps et les éléments, le bois des coques et la rouille fascinent un photographe. C'est une exposition en plein air qui raconte l'histoire de ce port. Aujourd'hui, ces navires surannés font partie du paysage et attirent les promeneurs. Mais lorsqu'ils deviennent épaves, ils représentent un risque en mer comme sur terre, les langoustiers sont finalement détruits. À Landévennec (Finistère), on trouve un cimetière d'un autre genre avec des navires bien plus imposants. Sur ce site unique au pays, patrouilleurs, chasseurs de mines et autres frégates de la Marine nationale font escale avant leur démantèlement. À terre, Jean et Gérard, habitants de Landévennec, observent ces vaisseaux de guerre depuis toujours. Ils ont vu défiler de nombreux navires. Ces bateaux, usés par le temps, entretiennent la mémoire maritime de la Bretagne, où il existe plus d'une dizaine de ces cimetières.