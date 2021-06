Trésors de Bretagne : les fontaines et lavoirs

Les rivières et cours d'eau de nos villages éveillent des souvenirs. Un passé qui n'existe peut-être plus. Les lavoirs et fontaines sont encore là aujourd'hui, et certains ont décidé de les faire vivre. Deux fois par jour, Eliane et René Le Breton ont le même rituel. Du sol au petit jardin, ce couple de retraités bichonne avec amour la fontaine de Josselin. "On aime ça et ça nous occupe", lance René. C'est une mission que leur a demandée le curé du village. Selon la légende, les lavandières du village de Josselin (Morbihan) avaient insulté une vieille dame. Cette femme n'était autre que la Vierge Marie. Pour les punir, elle leur lança une malédiction : pendant au moins sept générations, elles allaient se mettre à aboyer comme des chiens. Depuis, la fontaine aurait servi à soigner les gens atteints de maladie nerveuse. Christophe Auray étudie l'histoire derrière ces fontaines dites miraculeuses. La majestuosité d'un patrimoine n'est pas souvent ce qui compte. Pour les habitants de Carentoir, ce sont les nombreux souvenirs qu'ils ont de leur lavoir qui ont de l'importance.