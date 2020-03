Trésors de Charente (1/4) : à la découverte des secrets de fabrication du cognac

À l'approche du printemps, le coeur de la Charente se réveille doucement après avoir été bercé par les alambics. La distillation a rythmé l'hiver des producteurs de cognac, notamment à Segonzac. C'est l'un des villages les plus prestigieux où l'on fabrique des eaux de vie. Certaines d'entre elles sont centenaires. En Charente, l'histoire du cognac est une histoire de famille et un patrimoine acquis année après année.