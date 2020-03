Trésors de Charente (2/4) : la poterie, un symbole de Roumazières-Loubert

Si Roumazières-Loubert se nomme également la cité de l'argile, ce n'est pas pour rien. La ville charentaise façonne cette terre précieuse depuis plus d'un siècle. Depuis 40 ans, Bernadette s'est passionnée du travail de cette matière première, qu'elle est même devenue une mémoire vivante de ce patrimoine ouvrier. D'ailleurs, elle affirme que l'usine est devenue sa deuxième maison. Mais cette passion, elle la partage avec la plupart des ouvriers qui pour certains, la cultivent même chez eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.