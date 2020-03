Trésors de Charente (3/4) : à la découverte du beau village de Chalais

La cité de Chalais (Charente) recèle de belles histoires et de nombreuses traditions. Elle arbore de jolis villas cossues le long du chemin de fer. Un patrimoine bâti unique en son genre. Jean-Louis Bruneau nous fait visiter le château, le monument le plus emblématique du village. Joël Motty, lui, nous plonge au cœur du monde de l'élevage traditionnel avec les veaux élevés sous la mère.