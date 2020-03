Trésors de Charente (4/4) : les églises romanes, inestimable patrimoine religieux et historique

Dans les campagnes charentaises, on rencontre des centaines d'églises romanes. Situées en plein village ou au beau milieu d'un champ, elles sont les témoins de près de 800 ans d'histoire. Raison pour laquelle en Charente, on s'attache à les restaurer. Une initiative qui conduit à la découverte de trésors inestimables qui font la fierté des Charentais. De Reignac à Aulnay, partons à la rencontre de passionnés qui font revivre ces églises romanes, véritables richesses du patrimoine charentais.