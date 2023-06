Trésors de la côte basque

A l'heure où les Basques dorment encore, Alice et Stéphane quittent le port de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), direction Hendaye. Ce mercredi, le soleil a décidé de se cacher, les orages menacent, donnant à la côte un autre visage, plus sauvage. Avec la houle, notre embarcation paraît plus petite et mieux vaut bien s'accrocher. Malgré les conditions, Stéphane remonte quelques bonites, un poisson proche du thon. Mais aujourd'hui, l'océan est capricieux. Résultat de la matinée, à peine une vingtaine de kilos. Les poissons sont un des trésors de la côte basque. Mais depuis quelques années, ils ne sont plus les seuls dans les profondeurs de la baie de Saint-Jean-de-Luz. A une quinzaine de mètres sous l'eau, un œnologue a eu cette idée folle de faire vieillir du vin dans des barriques en forme de bouée. Plusieurs fois par an, des plongeurs viennent fixer les nouvelles cuves. Les mouvements de la mer, les changements de températures et de pression se chargent de transformer le nectar. TF1 | Reportage Y. Chambon, A. Vieira