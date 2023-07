Trésors de la Méditerranée : Ischia la volcanique

Sur la plage, près de Sant'Angelo, Maria et Florient, des touristes allemands, profitent d'un sable chauffé à 100 degrés sous l'effet de la chaleur de la terre. Ischia est une île volcanique. La dernière éruption du mont Époméo, son sommet, remonte au XIVe siècle. Partout, des fumerolles rappellent que le sous-sol de l'archipel est une vraie chaudière. Plus inattendue, cette source de chaleur sert aussi de cuisine à ciel ouvert pour des restaurants. Ils ont inventé la cuisson à la fumerolle. "Ici, nous cuisons du poulpe, des patates, des légumes, des calamars, des crevettes, des moules et du poisson. C'est une cuisson à la vapeur qui permet de conserver toute la chaleur !", nous explique un cuisinier. Sur cette île, une eau chaude aux vertus curatives sort aussi des entrailles de la terre. Bienvenue aux Jardins de Poséidon. Sous l'antiquité, les Romains profitaient déjà ici de ces spas naturels, comme Giovanni. Rien à voir avec un complexe hôtelier, dans ce décor de rêve, les curistes profitent de quinze piscines où la température est à chaque fois différente. Avant de finir la journée devant un beau spectacle de feux d'artifice et un magnifique coucher de soleil, découvrez le jardin de Giuseppe. Ne ratez pas non plus la fête de Saint-Antoine. TF1 | Reportage D. Bordier, A. Ponsar