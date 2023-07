Trésors de Méditerranée : Elbe la napoléonienne

A Portoferraio, ce mardi matin, c'est jour d'inspection d'un des plus vieux phares d'Europe, bâti sur l'île d'Elbe en 1789 par les grands ducs de Lorraine. En Italie, les 9 000 phares du pays sont sous la responsabilité de la Marine nationale. Elbe est signalée aux nombreux bateaux par sept phares. Nous suivons Francesco jusque dans la lanterne. De son palais Mulini, situé tout proche, Napoléon pouvait aussi contempler ce phare, lui, qui fut gouverneur de ce petit royaume entre 1814 et 1815. Dans sa maison du XIXe, sur des terres qui appartenaient à Napoléon, Leonello, un architecte, adore revêtir le costume de l'empereur : "c'est mon grand-père qui m'a transmis cette passion". Un plongeon dans l'histoire au musée Napoléon, construit par le prince Demidoff en mémoire de son oncle. Tout dans cette bâtisse, que ce soit les pierres ou les éléments décoratifs, tout parle de Napoléon. On dansait parfois sur les dalles en marbre de ce palais. Et si des habitants d'Elbe disent respirer l'air de Napoléon, d'autres boivent son eau. TF1 | Reportage D. Bordier, A. Ponsar