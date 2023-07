Trésors de Méditerranée : Ponza la dolce vita

L’île de Ponza est à plus de deux heures en ferry du continent. C'est le lieu idéal pour des plongeons dans une eau turquoise, bleu marine ou vert émeraude. Sur l’île, les différents types de roches donnent des couleurs à la mer. Avec Vitaliano Feola, un guide très populaire, un groupe de jeunes hommes se retrouve au bord d’un des sites les plus spectaculaires de l’île : les grottes de Pilate. Elles ont été creusées par des esclaves dans les falaises, il y a 2 000 ans. Une fois à quai sur le port de Ponza, on se remet de ses émotions à la terrasse du café Tripoli. Ce nom est une référence à l’ancien protectorat italien en Libye. Le café aurait été fondé dans les années 20. Sur le littoral, quand les derniers ferries sont repartis, certains profitent des piscines naturelles : des cratères creusés dans la roche. Davide Villon, le plagiste, connaît cet endroit par cœur. Le soleil caresse les rochers jusqu’en fin d’après-midi. Ce sera pour les visiteurs une histoire de dolce vita sur l'île aux falaises blanches de l'archipel des Pontines. TF1 | Reportage D. Bordier, A. Ponsar, B. Bédarida