Trésors de Méditerranée : Procida, l'île des pêcheurs

Ernesto aime son métier de peintre, surtout quand il travaille sur les façades des maisons cubiques du petit port de Corricella. Sa palette de couleurs pastel se résume à quelques teintes autorisées par la mairie. Les 10 000 habitants de Procida, la plus petite île de la baie de Naples, vivent tranquillement dans ce décor de carte postale. Ce paysage, c'est le quotidien d'Andréa Lannuzzi, l'un des pêcheurs du petit port de Corricella. Tranquillement, en quelques heures, il remonte des kilomètres de filets et des kilos de poissons. De retour au port, Andréa va vendre une partie de sa pêche aux restaurants du village, des dizaines d'établissements aux façades colorées, installées sur le quai. À Marina Grande, c'est le même ballet chaque jour. Quand les petites navettes, chargées de dizaines de caisses, arrivent sur le quai en provenance des chalutiers. Les précieuses cargaisons rejoignent ensuite les nombreuses poissonneries du port. L'île a servi de décor à de nombreux films. Et comme au cinéma, on y découvre des lieux totalement inattendus. Le plus grand camping de l'île propose de dormir dans des caravanes américaines, modèles revisités des années 30. TF1 | Reportage D. Bordier, A. Ponsar, B. Bédarida