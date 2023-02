Trésors de mon enfance : à toute vitesse !

Elle a beau faire moins de 200 mètres de long. À hauteur de voiturette, c'est un parcours de Formule 1. Ne vous y trompez pas, les esprits des joueurs sont bien dans leurs bolides. Dans leur antre, en plein centre-ville de Bordeaux, c'est un repère de passionnés. À quelques heures de la course, le temps des préparatifs. C'est le plus vieux club de l'Hexagone de Slot Racing. Il a une piste en plastique, comme celle d'un jeu d'enfant. Tout un décor pour se plonger dans l'univers des courses. La piste des coureurs est en bois, presque un monument historique qu'il faut bichonner. Réalisée par un fabricant de bowling, cette piste américaine a été achetée par le club au moment de sa création, il y a plus de 40 ans. La course se joue en plusieurs manches sur des pistes différentes pour mettre tout le monde à égalité. Après quelques tours, Michel a des problèmes avec sa voiture. Le moteur est bouillant. Il faut le réparer sans tarder. Et le poste à souder n'est jamais bien loin. TF1 | Reportage E. Braem, A. Viera, N. Forestier