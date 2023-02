Trésors de mon enfance : les billes

Indémodable à la récré, elle est le centre de toutes les attentions. Qu'elle soit en verre ou en terre, la bille est le reflet de notre enfance, et pour toutes les générations. Revenons sur la trajectoire de la bille en terre. Les premières sont fabriquées au XIXe siècle. Mais c'est dans les années 60 que la boule colorée connaît son apogée. Bon marché, elle est à l'époque la plus courante dans la cour de récré avant de s'effacer au profit de la bille en verre. Mais elle n'a pas totalement disparu. En Mayenne, Gaël Mauron est le dernier fabricant français à perpétuer ce savoir-faire. Depuis quatre ans, il s'est lancé dans cette nouvelle aventure. Mais le chemin a été long, avant de trouver le bon geste pour chaque étape. Avant de se lancer, il a d'abord fallu en avoir l'idée. Gaël est avant tout fabricant de jeux en bois. Et pour ses pions, il lui faut parfois des billes en terre. À force de chercher et de ne pas en trouver, il a décidé de les fabriquer lui-même. Le charme de l'artisanat, c'est l'un des principaux arguments de vente de Gaël quand il part à la rencontre de ses clients. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau