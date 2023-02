Trésors de mon enfance, les roudoudous

Ils ont les couleurs et le goût de l'enfance. Vous ne les avez jamais oubliés. Et il suffit de pousser une porte pour s'offrir un délicieux voyage et des souvenirs de comptoir trop haut ainsi que des premières revendications. La nostalgie, c'est elle qui fait le succès d'une confiserie de Fontainebleau. "Il y a des gens qui viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants pour leur faire découvrir tous ces bonbons qui ont marqué leur enfance", explique la commerçante. Parmi les sucreries, les "Mistral Gagnant" chantés par Renaud ont disparu. Mais un insubmersible, lui, a résisté : les roudoudous. A Loches (Indre-et-Loire), un jeune confiseur continue à les fabriquer à l'ancienne, dans la plus pure tradition. Le sucre est lové dans un vrai coquillage, mais pas dans une coquille en plastique. Jérémy Couton a repris la confiserie l'an dernier. Son ancien propriétaire remonte pour nous l'histoire du roudoudou, très lointain cousin d'une friandise du XIVe siècle. Depuis son origine dans les années 60, la recette n'a guère varié. Sucre, glucose, colorants et arômes naturels, c'est l'une des confiseries les plus simples à réaliser. TF1 | Reportage M.Croccel, Q. Danjou