Trésors de notre enfance : les secrets du carrousel

C'est une étoile dans la nuit. La seule qui brille ce soir-là sur la digue du Touquet-Paris-Plage (Pas-de-Calais). Le carrousel fait tourner les têtes et n'arrête sa course que pour embarquer des voyageurs. Le tour ne dure que quelques instants. Il faut donc bien choisir sa monture : s'imaginer pilote ou encore aviateur. Il suffit parfois d'une chevauchée pour retomber en enfance. Josiane Beaumont est la gardienne du manège. Elle veille sur lui depuis 40 ans. Des carrousels en bord de mer ou sous la neige, en Italie ou au Japon et jusque dans la cour de l’Élysée. Symbole de la fête, il faut rêver aux quatre coins du monde. Ils sont pourtant nés dans l'Hexagone. Et c'est ici que sont conservés leurs secrets de fabrication. Philippe Legrain est le créateur de cette nostalgie. Son équipe et lui ont donné vie à plus de 750 manèges. L'homme a inventé le premier carrousel dans son jardin. Il est le guide idéal pour nous faire découvrir les coulisses de son art. TF1 | Reportage M. Debut, M. Fiat, B. Ajirba