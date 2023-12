Trésors des alpages en toutes saisons

Sur les flancs du massif du Vercors, son troupeau esquisse de somptueuses arabesques. Cyril Escamez, berger, n'est jamais aussi heureux que là-haut, au milieu de ses 300 bêtes. Pour profiter des premières lueurs du jour, il a bien fallu faire un effort. Le réveil sonne à 4h30 dans sa petite cabane. Amplement suffisant pour accueillir ses rares visiteurs. Pour entreprendre l'ascension, mieux vaut profiter de l'air frais du matin. Près de 600 mètres de dénivelé attendent Cyril et son troupeau, cinq heures de randonnée pour atteindre l'alpage. Une vie au rythme des animaux, c'est l'essence même de son métier. Les réveils nocturnes, Jordan, 23 ans, et Kylian, 19 ans, ne connaissent que ça. Dans le massif des Aravis, c'est le quotidien de leur famille depuis cinq générations. Dans la ferme familiale, six fromages en production : chèvres et vaches, notamment le fameux reblochon testé par Honorine. Et définitivement validé par Faustine et Firmin. Ils garderont pour eux le secret de leur patient affinage. TF1 | Reportage M. Croccel, G. Charnay, S. Agi