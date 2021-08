Trésors des Alpes : le son du cor

Faire corps avec les montagnes, y courir, s'y hisser et improviser une mélodie. Alexandre Jous est alpiniste et choriste, deux passions qu'il fait rimer. Le cor, c'est un instrument vieux de sept siècles dont l'écho résonne à des kilomètres à la ronde. C'étaient les bergers qui s'en servaient pour communiquer d'une vallée à l'autre. A Lyon, les secrets du cor d'aujourd'hui se cachent au fond de l'atelier de Sandro Faïta, l'un des rares fabricants français. De longues heures de travail sont nécessaires pour donner naissance à l'instrument le plus long du monde, 3,70 mètres, qui doit avant tout vibrer. Alexandre, lui, n'a pas seulement les marmottes comme public. Il joue également du jazz ou du hip-hop sur scène. Il donne une trentaine de concerts par an.