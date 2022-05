Trésors du Moyen Âge : la royale cathédrale de Reims

Elle est le centre névralgique de Reims. La cathédrale est impressionnante par sa hauteur, 87 mètres, et par les 2 303 statues qui l'ornent. Un joyau de l'architecture gothique qui trône ici depuis le XIIIe siècle. À l'intérieur de la cathédrale, tous les détails nous ramènent 800 ans en arrière. Et voici celui qui leur fait face tous les jours : le père Jean-Pierre Laurent. Ce dernier officie ici depuis plus de dix ans. "Ce qui est propre à Reims, ce sont toutes ces statues qui entourent le portail et la rose qui se trouve juste au-dessus. Ça n'existe pas ailleurs", lance-t-il. Les sculpteurs du Moyen Âge ont décrit à leur manière des scènes de l'évangile. Devant tous ces trésors, difficile de ne pas être pris par l'émotion. Et pour mieux comprendre l'immensité des lieux, prenons un peu de hauteur avec Arnaud Deschamps, celui qui détient l'autre trousseau de clés de la cathédrale. Après avoir gravi 200 marches et s'être faufilé à travers des passages étroits, on découvre la tribune. Elle surplombe la nef, aussi grande qu'un terrain de football. Que découvrir d'autres dans cette église ? TF1 | Reportage L. Adda, C. Moutot