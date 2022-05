Trésors du Moyen Âge : la cité d’Aigues-Mortes

On la surnomme "la perle de l'Occitanie". Voici Aigues-Mortes, une cité médiévale située au sud du Gard. Ses remparts possèdent six tours et dix portes. A l'origine, il devait protéger les habitants contre les envahisseurs et les inondations. A 26 ans, Océane se passionne pour ce lieu. Celui qui a fondé la ville d'Aigues-Mortes, c'est Saint-Louis. A l'époque, il l'a construite pour pouvoir faire du commerce et faire en sorte que les marchandises qui viennent d'Orient et d'Afrique puissent passer par le port pour entrer dans l'Hexagone. Direction la tour de Constance. Ici, le public peut admirer la salle basse, couverte d'une voûte à douze quartiers. Grâce à Guy, la ville fête chaque été la Saint-Louis avec un défilé en costume. Séance d'entraînement de chevaux en vue de cette fête, Julie incarne Marguerite de Provence, épouse du roi. Entre autres, de nombreux éleveurs de chevaux de Camargue (Bouches-du-Rhône) participent à cette célébration et à chacun son histoire. Partons maintenant à la rencontre du curé Alexis Borie, à l'église des Sablons. Sa paroisse possède de nombreux vestiges et dans l'édifice, il y a encore des trésors. Au-delà de la cité, au loin, on a les salins. En ce temps-là, le sel valait de l'or. Dernière découverte : ces pierres millénaires qui longtemps, gardèrent leur mystère. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez