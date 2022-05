Trésors du Moyen Âge : les maisons en pans de bois à Troyes

C'est une architecture singulière, reconnaissable immédiatement. Dans le centre-ville de Troyes (Aube), les maisons à pans de bois sont partout et ont façonné l'histoire de la commune. Pas une rue sans ces édifices aux poutres apparentes. Visite après visite, Sylvie Coulonval, guide, ne se lasse pas de raconter leur histoire. Des maisons et des rues comme celles-ci, il y en avait dans toutes les villes du pays. Mais le temps a fait ses ravages. Finalement à Troyes, ce n'est qu'aujourd'hui que l'on redécouvre la valeur historique de ce patrimoine. Pour Sylvie, il est impossible d'organiser une visite sans passer par la ruelle des chats. Autre quartier, autre attraction. Il s'agit d'une maison construite au XVe siècle qui penche. Mais ce n'est pas un effet d'optique car ici, rien n'est droit. Une fois à l'intérieur, c'est encore plus flagrant. Depuis des siècles, Arnaud et ses ancêtres doivent faire preuve d'un peu d’inventivité. Des détails qui révèlent l’histoire de la bâtisse surnommée "Maison du dauphin" après le passage du fils de François Ier. Rénovée il y a 20 ans, elle est aujourd'hui inscrite aux monuments historiques. Reportage A. Malavaud, Q. Triboulet